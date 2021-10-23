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Белый дом отреагировал на смертельный инцидент с Болдуином

Белый дом отреагировал на смертельный инцидент с Болдуином Администрация США отреагировала на инцидент с участием голливудского актера Алека Болдуина, случайно застрелившего кинооператора и ранившего режиссера во время съемок вестерна "Раст", назвав произошедшее трагедией и выразив соболезнования родственникам же
Другие страны
23 октября 2021 г. 00:11
Белый дом отреагировал на смертельный инцидент с Болдуином

Администрация США отреагировала на инцидент с участием голливудского актера Алека Болдуина, случайно застрелившего кинооператора и ранившего режиссера во время съемок вестерна "Раст", назвав произошедшее трагедией и выразив соболезнования родственникам жертв.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

"Очевидно, это трагедия... Наши мысли и молитвы с семьями (жертв)", - сказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на просьбу прокомментировать смертельный инцидент.

В пятницу Болдуин написал в своем аккаунте в Instagram, что полностью сотрудничает с полицией в расследовании инцидента со стрельбой, унесшем жизнь кинооператора Галины Хатчинс. Он также сообщил, что поддерживает контакт с семьей погибшей, и предлагает ей свою поддержку.

ЧП с Болдуином случилось на съемочной площадке в американском штате Нью-Мексико при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер фильма "Раст" Джоэл Соуза был ранен в ключицу, родившаяся в СССР кинооператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и была по воздуху доставлена в больницу города Альбукерке. Врачи не смогли спасти ее жизнь.

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