Белый дом: США получат значительную выгоду от сделки с Украиной по недрам

США получат существенную выгоду от соглашения по полезным ископаемым, которое Вашингтон заключил с Киевом.

США получат существенную выгоду от соглашения по полезным ископаемым, которое Вашингтон заключил с Киевом.

Как передает Report, об этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, выступая на регулярном брифинге для журналистов,

"Мы заключили историческое соглашение о создании американо-украинского инвестиционного фонда реконструкции. Это первое в своем роде экономическое партнерство, направленное на восстановление и долгосрочный экономический успех Украины, от которого Соединенные Штаты получат огромную выгоду. Это партнерство представляет собой экономическую заинтересованность Соединенных Штатов в обеспечении свободного, мирного и суверенного будущего Украины", - сказала она.

Ранее первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что по соглашению в создаваемый двусторонний инвестиционный фонд Киев будет вносить 50% всех доходов от новой ренты и новых лицензий на добычу полезных ископаемых на новых участках. США и Украина будут иметь равные голоса в управлении фондом. Сделка не предусматривает прямых долговых обязательств Украины перед США. На протяжении первых 10 лет работы фонд не выплачивает дивиденды, все его доходы реинвестируются в Украине. Инвестиции будут направляться в разработку и переработку полезных ископаемых, а также на развитие инфраструктуры.