Белый дом отложил испытания гиперзвукового оружия перед саммитом РФ - США в июне

Белый дом менее чем за неделю до российско-американского саммита в Женеве в июне приказал Пентагону отложить готовившиеся длительное время испытания гиперзвукового оружия США, чтобы не создавать напряженности в отношениях с Россией.
Издание отмечает, что президент США Джо Байден в тот момент готовился к трудным переговорам с российским лидером Владимиром Путиным и в американской администрации беспокоились, что такие провокационные испытания прямо перед саммитом могут послать неверный сигнал Москве или вообще привести к срыву переговоров.
Представитель Пентагона, говоривший на условиях анонимности, отметил, что российская сторона тоже "не осуществляла провокационных действий в преддверии этого саммита", отмечает издание.
В свою очередь, в Белом доме не согласились с этой информацией и подчеркнули, что она "не является достоверной", сообщила Politico. В Пентагоне официально пока никак не прокомментировали эту тему.