Белый дом: Освобождение Херсона - выдающаяся победа Украины

Освобождение Херсона - выдающаяся победа Украины.

Освобождение Херсона - выдающаяся победа Украины.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

Салливан заявил, что победа в Херсоне имеет более широкие стратегические последствия: "Потому что возможность вытеснить русских через реку означает, что долгосрочная угроза для таких мест, как Одесса и побережье Черного моря, уменьшается по сравнению с тем, что было раньше".

Он подчеркнул, что это не конец войны, но важный момент. И освобождение Херсона произошло в первую очередь благодаря мастерству ВСУ вместе с западной поддержкой.