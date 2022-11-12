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Белый дом: Освобождение Херсона - выдающаяся победа Украины

Белый дом: Освобождение Херсона - выдающаяся победа Украины Освобождение Херсона - выдающаяся победа Украины.
Другие страны
12 ноября 2022 г. 10:15
Белый дом: Освобождение Херсона - выдающаяся победа Украины

Освобождение Херсона - выдающаяся победа Украины.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

Салливан заявил, что победа в Херсоне имеет более широкие стратегические последствия: "Потому что возможность вытеснить русских через реку означает, что долгосрочная угроза для таких мест, как Одесса и побережье Черного моря, уменьшается по сравнению с тем, что было раньше".

Он подчеркнул, что это не конец войны, но важный момент. И освобождение Херсона произошло в первую очередь благодаря мастерству ВСУ вместе с западной поддержкой.

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Версия на азербайджанском языке Ağ Ev: “Xersonun azad edilməsi Ukraynanın mühüm qələbəsidir”

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