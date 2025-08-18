О нас

Белый дом опубликовал расписание встречи Трампа с Зеленским и лидерами ЕС

18 августа 2025 г. 08:00
Белый дом опубликовал расписание встречи Трампа с Зеленским и лидерами ЕС

Встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским начнется сегодня в 21:15 по бакинскому времени и продлится час. На 23:00 по бакинскому времени запланировано начало многосторонней встречи президента США и европейских лидеров.

Как передает Report, это следует из расписания Трампа, которое обнародовал Белый дом.

Встреча Трампа и Зеленского будет посвящена урегулированию российско-украинского конфликта. На встречу с главой Белого дома также отправятся президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. О своих планах принять участие во встрече сообщила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Версия на азербайджанском языке Ağ Ev Trampın Zelenski və Aİ liderləri ilə görüşünün cədvəlini açıqlayıb

