Белый дом опубликовал поминутное расписание Трампа в день саммита с КНДР

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына с глазу на глаз в Сингапуре начнётся во вторник в 09:15 по местному времени (05:15 по бакинскому врмени) и продлится 45 минут.

Как передает Report, об этом говорится в распорядке дня американского лидера, опубликованном Белым домом.

За ней последуют полуторачасовые переговоры в расширенном составе.

Как ранее сообщалось, на встрече в расширенном составе от американской стороны будут присутствовать госсекретарь Майкл Помпео, глава аппарата Белого дома Джон Келли и помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

Она закончится к 11:00 по местному времени (07:00 по бакинскому времени), после чего лидеры США И КНДР проведут рабочий обед.

Через три часа, в 16:00 (12.00 по бакинскому времени) американский лидер даст пресс-конференцию по итогам переговоров с коллегой. После общения с журналистами Трамп направится в аэропорт.

Напомним, первый в истории саммит США и Северной Кореи состоится 12 июня в отеле Capella на острове Сентоса в Сингапуре. Трамп и Ким Чен Ын уже прибыли в Сингапур.