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Белый дом опубликовал отчет о доходах сотрудников администрации Байдена

Белый дом опубликовал отчет о доходах сотрудников администрации Байдена Белый дом опубликовал отчет, в котором представлены данные о годовом доходе сотрудников администрации президента США Джо Байдена.
Другие страны
2 июля 2022 г. 08:58
Белый дом опубликовал отчет о доходах сотрудников администрации Байдена

Белый дом опубликовал отчет, в котором представлены данные о годовом доходе сотрудников администрации президента США Джо Байдена.

Как передает Report, cреди персонала офиса президента есть те, кто не получает дохода от занимаемой должности.

Как, например, старший советник президента по избирательным правам Джастин Левитт или специальный советник по экономической политике Нил Махони, а также старший советник по иммиграции Рамзи Кассем.

Максимальный годовой доход из всех 474 сотрудников администрации в размере 191,3 тыс долларов США - у старшего политического советника по транспорту Луизы Паевонски, которая значится в качестве прикомандированного сотрудника.

Далее идут сразу 24 человека с доходом в 180 тыс долларов США, в том числе пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз, глава президентской администрации Рональд Кляйн, а также советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Напомним, что Белый дом с 1995 года каждый год отчитывается перед конгрессом о доходе своих сотрудников.

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