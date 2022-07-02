Белый дом опубликовал отчет о доходах сотрудников администрации Байдена

Белый дом опубликовал отчет, в котором представлены данные о годовом доходе сотрудников администрации президента США Джо Байдена.
Как, например, старший советник президента по избирательным правам Джастин Левитт или специальный советник по экономической политике Нил Махони, а также старший советник по иммиграции Рамзи Кассем.
Максимальный годовой доход из всех 474 сотрудников администрации в размере 191,3 тыс долларов США - у старшего политического советника по транспорту Луизы Паевонски, которая значится в качестве прикомандированного сотрудника.
Далее идут сразу 24 человека с доходом в 180 тыс долларов США, в том числе пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз, глава президентской администрации Рональд Кляйн, а также советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
Напомним, что Белый дом с 1995 года каждый год отчитывается перед конгрессом о доходе своих сотрудников.