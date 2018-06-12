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    Белый Дом опубликовал меню обеда Дональда Трампа и Ким Чен Ына

    © SAUL LOEB / AFP/GETTY IMAGES

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Белый дом опубликовал меню обеда с блюдами, которыми  угостили участников саммита США-КНДР в Сингапуре, передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Как отмечается, в качестве закуски поданы коктейль из креветок с салатом из авокадо, а также салат с зеленым манго с медово-лаймовым соусом и кальмарами. Затем глав государств и членов делегаций стран угостили говяжьими ребрышками с картофелем, приготовленной на пару брокколи, свининой с рисом и соусом чили и треской с овощами. На десерт подали  тарталетку с темным шоколадом, ванильное мороженое и французский пирог.

    Ранее американский президент Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын закончили в Сингапуре встречу тет-а-тет, а также провели рабочий обед. 

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