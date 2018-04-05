Белый дом опубликовал меморандум о применении сил Нацгвардии на границе с Мексикой

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Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о применении сил Национальной гвардии на границе с Мексикой.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В тексте, в частности говорится о том, что министр обороны должен оказать содействие Министерству внутренних дел в охране южной границы для предотвращения «потока смертельных наркотиков и другой контрабанды, бандитов и других преступников, а также нелегальных мигрантов в страну».

Ранее стало известно, что Трамп дал поручение Министерству обороны и Министерству внутренней безопасности США обсудить с губернаторами размещение Национальной гвардии на юго-западной границе с Мексикой.

Впоследствии в МИД Мексики со ссылкой на заявление министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен сообщили о том, что военнослужащие американской Нацгвардии не будут иметь при себе оружия.