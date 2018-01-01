Баку. 1 января. REPORT.AZ/Белый дом официально поддержал протестующих в Иране

Как передает Report, об этои сообщает РИА Новости.

"Мы поддерживаем право иранского народа на мирное выражение своего мнения. Его голос должен быть услышан. Мы призываем все стороны защищать это фундаментальное право на мирное самовыражение и избегать любых действий, которые помогают цензуре", — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Ранее поддержку протестующим выражал через Twitter президент США Дональд Трамп. Он, в частности, осудил "отключение интернета" на фоне протестов в Иране.

В четверг в иранском Мешхеде прошла массовая акция протеста, в которой приняли участие около 200 человек. Они протестовали против экономической ситуации в Иране и скандировали лозунги против правительства. Полиция арестовала 52 человека за участие в несанкционированном митинге и уничтожение государственной собственности.