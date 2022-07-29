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Белый дом обвинил Китай в сокрытии данных о коронавирусе

Белый дом обвинил Китай в сокрытии данных о коронавирусе Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила с обвинениями в адрес Китая из-за того, что Пекин якобы намеренно скрывает часть данных о происхождении коронавирусной инфекции.
Другие страны
29 июля 2022 г. 07:13
Белый дом обвинил Китай в сокрытии данных о коронавирусе

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила с обвинениями в адрес Китая из-за того, что Пекин якобы намеренно скрывает часть данных о происхождении коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Она рассказала, что президент США Джо Байден во время телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином обсудил с ним данную тему. По ее словам, Вашингтон много раз подчеркивал, что Пекин не распространяет важную информацию в сферах науки и здравоохранения в должной мере.

"Как мы говорили, международному сообществу требуется больше данных, чтобы прийти к четким выводам относительно происхождения пандемии. Мы продолжаем взаимодействовать с партнерами по всему миру, чтобы добиться от Китая предоставления информации в полном объеме и сотрудничества с Всемирной организацией здравоохранения", - заявила представитель американской администрации.

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