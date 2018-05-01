Белый дом обвинил Иран в наличии тайной программы по разработке ядерного оружия

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Заявления Израиля о разработке ядерного оружия Ираном подтверждают то, что США давно знали.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Белого дома в Twitter.

"По поводу заявления Израиля об иранских разработках ядерного оружия. Эти факты совпадают с тем, что Соединенные Штаты давно знают: Иран имеет полноценную тайную программу разработки ядерного оружия, которую он пытался, но не смог скрыть от мира и собственного народа", - говорится в заявлении.

Ранее премьер-министр Израиля рассказал, что разведка получила архив, доказывающий, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад". Обвинения Нетаньяху прозвучали в разгар международной дискуссии о необходимости пересмотра договоренностей с Ираном в рамках сделки.