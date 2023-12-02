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Белый дом обвинил ХАМАС в срыве гуманитарной паузы

Белый дом обвинил ХАМАС в срыве гуманитарной паузы Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби обвинил радикальное движение ХАМАС в срыве перемирия.
Другие страны
2 декабря 2023 г. 00:43
Белый дом обвинил ХАМАС в срыве гуманитарной паузы

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби обвинил радикальное движение ХАМАС в срыве перемирия.

Как сообщает Report, с соответствующим заявлением представитель американской администрации на онлайн-брифинге.

Он подтвердил, что Соединенные Штаты работают с властями Израиля, Египта и Катара над возобновлением гуманитарной паузы в секторе Газа, и

"Я рад, что мы продолжаем сотрудничать с Израилем, Египтом и Катаром в попытках возобновления гуманитарной паузы в Газе. Но давайте проясним - пауза закончилась именно из-за ХАМАС, они просто не предоставили список заложников, что позволило бы продлить перемирие", - сказал Кирби.

По его словам, для возобновления гуманитарной паузы ХАМАС должно предоставить список заложников для последующего освобождения.

"Более чем вероятно, что у них есть еще женщины и дети, которые могут и должны претендовать на возможность быть обменянными. Мы, как я уже сказал, сосредоточены на том, чтобы восстановить перемирие, чтобы можно было провести дополнительный обмен заложниками", - сказал он.

Представитель Белого дома отметил, что накануне на брифинге оговорился и предоставил неверные данные об освобожденных гражданах США. "Я сказал, что нам удалось освободить шесть американцев, что, очевидно, неверно. Их четверо", - сказал Кирби.

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