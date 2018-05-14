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    Белый дом обвинил ХАМАС в гибели десятков палестинцев в секторе Газа

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ США возлагают ответственность за гибель людей в результате столкновений в секторе Газа на группировку ХАМАС и заявляют о праве Израиля на самооборону.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах на брифинге.

    "Нам известно о сообщениях о продолжающемся насилии в (секторе) Газа сегодня. Ответственность за трагическую гибель (людей) целиком лежит на ХАМАС. ХАМАС преднамеренно и цинично провоцирует такую реакцию (властей Израиля). Как заявил госсекретарь (США), у Израиля есть право защищать себя ", — говорится в заявлении.

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