Белый дом обсуждает возможность военного ответа, если "Хезболлах" атакует Израиль

Возможность применения военной силы обсуждается в Белом доме, если ливанская шиитская группировка "Хезболлах" присоединится к радикальному палестинскому движению ХАМАС и атакует Израиль.

Возможность применения военной силы обсуждается в Белом доме, если ливанская группировка "Хезболлах" присоединится к радикальному движению ХАМАС и атакует Израиль.

Как передает Report , об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, возможность применения военной силы США в случае нападения "Хезболлах" обсуждалась на нескольких встречах должностных лиц высокого ранга в Белом доме в последние дни. Источники портала отметили, что решение о применении силы будет приниматься в зависимости от масштабов атаки шиитской группировки и возможностей Израиля по реагированию. Они подчеркнули, что администрация США делает все возможное, чтобы не допустить участия "Хезболлах" в атаке ХАМАС, но при этом готовится к ее нападению.