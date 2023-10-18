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Белый дом обсуждает возможность военного ответа, если "Хезболлах" атакует Израиль

Белый дом обсуждает возможность военного ответа, если "Хезболлах" атакует Израиль Возможность применения военной силы обсуждается в Белом доме, если ливанская шиитская группировка "Хезболлах" присоединится к радикальному палестинскому движению ХАМАС и атакует Израиль.
Другие страны
18 октября 2023 г. 00:46
Белый дом обсуждает возможность военного ответа, если Хезболлах атакует Израиль

Возможность применения военной силы обсуждается в Белом доме, если ливанская группировка "Хезболлах" присоединится к радикальному движению ХАМАС и атакует Израиль.

Как передает Report, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, возможность применения военной силы США в случае нападения "Хезболлах" обсуждалась на нескольких встречах должностных лиц высокого ранга в Белом доме в последние дни. Источники портала отметили, что решение о применении силы будет приниматься в зависимости от масштабов атаки шиитской группировки и возможностей Израиля по реагированию. Они подчеркнули, что администрация США делает все возможное, чтобы не допустить участия "Хезболлах" в атаке ХАМАС, но при этом готовится к ее нападению.

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Версия на азербайджанском языке Ağ Evdə “Hizbullah”ın İsrailə mümkün hücumu müzakirə edilir

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