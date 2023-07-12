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Белый дом обнародовал подробности встречи Байдена и Эрдогана

Белый дом обнародовал подробности встречи Байдена и Эрдогана Президенты США и Турции Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Вильнюсе обсудили Украину, тему присоединения Швеции к НАТО.
Другие страны
12 июля 2023 г. 05:42
Белый дом обнародовал подробности встречи Байдена и Эрдогана

Президенты США и Турции Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Вильнюсе обсудили Украину, тему присоединения Швеции к НАТО.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Белый дом.

"Они обсудили региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, включая неизменную поддержку Украины и важность сохранения стабильности в Эгейском море", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Байден и Эрдоган также обменялись мнениями по оборонным и экономическим приоритетам.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Эрдоган дал согласие на то, чтобы быстро направить на голосование в турецкий парламент заявку Швеции на вступление в альянс.

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Версия на азербайджанском языке Ağ Ev Bayden-Ərdoğan görüşünün təfərrüatını açıqlayıb

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