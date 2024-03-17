Белый дом обеспокоен сокращением запасов вооружений США из-за военной помощи Украине

Администрация Соединенных Штатов обеспокоена сокращением американского арсенала оружия и боеприпасов в связи с поставками военной помощи Украине.

Администрация Соединенных Штатов обеспокоена сокращением американского арсенала оружия и боеприпасов в связи с поставками военной помощи Украине.

Как передает Report , об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телекомпании ABC.

Его спросили, обеспокоена ли вашингтонская администрация состоянием боеготовности страны и ее запасами вооружений из-за поставок Украине. "Да, это вызывает беспокойство. Мы еще не достигли той стадии, когда наша национальная безопасность и наши планы по проведению операций окажутся под угрозой. Но это абсолютно точно тот вопрос, от которого нельзя отвлекаться", - отметил Кирби.