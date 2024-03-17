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Белый дом обеспокоен сокращением запасов вооружений США из-за военной помощи Украине

Белый дом обеспокоен сокращением запасов вооружений США из-за военной помощи Украине Администрация Соединенных Штатов обеспокоена сокращением американского арсенала оружия и боеприпасов в связи с поставками военной помощи Украине.
Другие страны
17 марта 2024 г. 18:37
Белый дом обеспокоен сокращением запасов вооружений США из-за военной помощи Украине

Администрация Соединенных Штатов обеспокоена сокращением американского арсенала оружия и боеприпасов в связи с поставками военной помощи Украине.

Как передает Report, об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телекомпании ABC.

Его спросили, обеспокоена ли вашингтонская администрация состоянием боеготовности страны и ее запасами вооружений из-за поставок Украине. "Да, это вызывает беспокойство. Мы еще не достигли той стадии, когда наша национальная безопасность и наши планы по проведению операций окажутся под угрозой. Но это абсолютно точно тот вопрос, от которого нельзя отвлекаться", - отметил Кирби.

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