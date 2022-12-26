Белый дом обеспокоен активностью Китая в районе Тайваньского пролива

США обеспокоены активностью Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в районе Тайваньского пролива.

США обеспокоены активностью Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в районе Тайваньского пролива.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении Совета национальной безопасности Белого дома, которое приводит агентство Reuters.

В Белом доме сообщили, что считают действия Пекина провокационными и дестабилизирующими. "Мы продолжим оказывать поддержку Тайваню в поддержании достаточных возможностей для самообороны в соответствии с нашими долгосрочными обязательствами и нашей политикой "одного Китая", - говорится в заявлении.

Оборонное ведомство Тайваня в своей опубликованной ранее ежедневной сводке сообщило, что зафиксировало за последние сутки в зоне Тайваньского пролива 7 кораблей ВМС НОАК и 71 летательный аппарат. В сводке утверждалось, что 47 единиц военной авиации НОАК при этом пересекали так называемую срединную линию Тайваньского пролива и заходили в опознавательную зону ПВО к югу от острова.