Белый дом: Обама теперь будет чаще обсуждать с помощниками варианты давления на РФ

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Возможности для санкционного и иного давления на Москву будут чаще обсуждаться в Белом доме с прекращением дипломатического диалога США и России по Сирии.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, пресс- секретарь президента США Джошуа Эрнест подтвердил это в понедельник на регулярном брифинге для журналистов в Белом доме.

Он заявил, что у Штатов есть целый ряд инструментов, включая использование санкций, показывающих себя более эффективным и мощным инструментом.

Пресс- секретарь президента США напомнил, что санкции, связанные с ситуацией на юго-востоке Украины, к изменению российского подхода не привели.

"У Соединенных Штатов имеется целый ряд инструментов, включая использование санкций, показывающих себя более эффективным и мощным инструментом. Соединенные Штаты эффективно работали с нашими европейскими партнерами над введением санкций против России из-за нарушения территориальной целостности Украины, но мы не наблюдаем такого изменения стратегии по Украине, которое нам хотелось бы видеть", - заявил он.

"Наш президент будет рассматривать целый ряд вариантов, - отметил пресс-секретарь. - Его команда по национальной безопасности регулярно отправляет свои доклады президенту относительно имеющихся у него вариантов действий. В предстоящие дни они наверняка станут обсуждать это более часто, учитывая, что Соединенные Штаты больше не участвуют в переговорах с россиянами".