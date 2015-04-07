Белый дом: Обама и Кастро могут пообщаться на Саммите Америк в Панаме

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама и председатель Госсовета Кубы Рауль Кастро могу пообщаться на полях Саммита Америк в Панаме 10-11 апреля, но двусторонняя встреча пока не запланирована. Об этом, как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, во вторник в ходе телефонного брифинга сообщил внешнеполитический советник президента США в аппарате Белого дома Бен Родс.

"Уверен, что президент Обама встретится с Кастро на саммите, когда лидеры будут встречаться на его "полях", - сказал он. При этом Родс заметил, что пока в расписании главы Белого дома "двусторонней встречи нет". "Но будет много возможностей", - заметил он. Представитель Белого дома отметил, что Куба принимает участие в таком саммите впервые, там также будут присутствовать представители гражданского общества Кубы.