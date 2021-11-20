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Белый дом о возрастании биологической угрозы для международного сообщества

Белый дом о возрастании биологической угрозы для международного сообщества Международное сообщество сталкивается с возросшей угрозой возникновения заболеваний естественного происхождения, а также с возможностью несчастных случаев в лабораториях.
Другие страны
20 ноября 2021 г. 05:44
Белый дом о возрастании биологической угрозы для международного сообщества

Международное сообщество сталкивается с возросшей угрозой возникновения заболеваний естественного происхождения, а также с возможностью несчастных случаев в лабораториях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в распространенном письменном заявлении.

Он подчеркнул, что пандемия COVID-19 "показала разрушительные последствия инфекционных заболеваний" для человечества: "гибель людей, экономический спад и глобальная дестабилизация". "Работая над тем, чтобы покончить с пандемией COVID-19, мы должны одновременно признать, что биологические риски растут. Мы сталкиваемся с возрастающей угрозой возникновения заболеваний естественного происхождения, а также с возможностью несчастных случаев в лабораториях и преднамеренного неправильного использования биологических наук и биотехнологий", - отметил советник главы государства.

В связи с этим он призвал международное сообщество сотрудничать в деле укрепления биологической безопасности, а также "укрепления установленных запретов на разработку и применение биологического оружия". "Соединенные Штаты ясно дали понять, что создание оружия из биологических агентов и токсинов неприемлемо. К сожалению, мы обеспокоены тем, что некоторые страны все еще обладают программами по созданию биологического оружия, а другие страны, а также негосударственные субъекты стремятся его приобрести", - сказал Салливан, не указав, о ком идет речь.

По его словам, США "полны решимости укрепить и активизировать" Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Помощник американского лидера "призвал все страны серьезно отнестись к угрозе биологического оружия", а участников КБТО "преодолеть разногласия и принять срочные меры по защите от разработки и применения биологического оружия" в мире.

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