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    Белый дом: новые поселения в Израиле приведут к изоляции

    США осудили решение Израиля объявить тендер на строительство новых поселений

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ США осудили решение Израиля объявить тендер на строительство новых поселений на оккупированных палестинских территориях, предупредив, что это решение лишь приведет к дальнейшей международной изоляции Израиля, информирует Report со ссылкой на BBC.

    По словам пресс-секретаря Белого дома Джоша Эрнеста, это решение никоим образом не служит безопасности Израиля и процветанию страны, а как раз наоборот.

    Израиль утверждает, что лишь вновь выставляет на рынок тендеры, которые не были распроданы в прошлом году.

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