О нас

Белый дом: Новое партнерство США и Вьетнама будет включать элементы в сфере безопасности

Белый дом: Новое партнерство США и Вьетнама будет включать элементы в сфере безопасности Власти США и Вьетнама объявят о подписании соглашения о двустороннем "стратегическом партнерстве", которое, в частности, будет касаться сферы безопасности.
Другие страны
10 сентября 2023 г. 16:22
Белый дом: Новое партнерство США и Вьетнама будет включать элементы в сфере безопасности

Власти США и Вьетнама объявят о подписании соглашения о двустороннем "стратегическом партнерстве", которое, в частности, будет касаться сферы безопасности.

Как передает Report, об этом сообщил на брифинге для журналистов первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.

"Когда мы приедем, президент США Джо Байден примет участие в двусторонней встрече с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. Они объявят о новом всеобъемлющем стратегическом партнерстве между США и Вьетнамом. Это высший уровень международного партнерства для Вьетнама", - отметил Файнер.

На вопрос журналиста о том, будет ли это партнерство включать "элемент в сфере безопасности", Файнер ответил: "Трудно представить, чтобы отношения, являющиеся всеобъемлющими и стратегическими, не включали аспекта в сфере безопасности. Так что да, в этом партнерстве будет аспект, касающийся безопасности. Мне нечего объявить относительно продажи каких-либо вооружений или чего-то подобного".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

СМИ: В результате обстрела в столице Судана погибли не менее 40 человек
СМИ: В результате обстрела в столице Судана погибли не менее 40 человек
10 сентября 2023 г. 15:16
В ООН сообщили о 10-кратном росте объема конфискованного метамфетамина в Афганистане
В ООН сообщили о 10-кратном росте объема конфискованного метамфетамина в Афганистане
10 сентября 2023 г. 14:18
В Финляндии планируют сократить работников железной дороги из-за финансовых проблем
В Финляндии планируют сократить работников железной дороги из-за финансовых проблем
10 сентября 2023 г. 10:25
Филиппины заинтересованы в импорте российских нефтепродуктов
Филиппины заинтересованы в импорте российских нефтепродуктов
10 сентября 2023 г. 09:42
Президент Индонезии призвал отказаться от деления стран на развитые и развивающиеся
Президент Индонезии призвал отказаться от деления стран на развитые и развивающиеся
10 сентября 2023 г. 09:00
Премьер Госсовета Китая призвал ЕС объединиться для безопасности
Премьер Госсовета Китая призвал ЕС объединиться для безопасности
10 сентября 2023 г. 08:51
Хунта в Нигере обвинила Францию в размещении сил в странах ЭКОВАС для вторжения
Хунта в Нигере обвинила Францию в размещении сил в странах ЭКОВАС для вторжения
10 сентября 2023 г. 08:39
В США испытают дрон LongShot с ракетами воздух-воздух
В США испытают дрон LongShot с ракетами "воздух-воздух"
10 сентября 2023 г. 07:54
За сутки в Чикаго были застрелены 14 человек
За сутки в Чикаго были застрелены 14 человек
10 сентября 2023 г. 07:15
Президент Бразилии пообещал, что Путина не будут арестовывать на саммите G20 в его стране
Президент Бразилии пообещал, что Путина не будут арестовывать на саммите G20 в его стране
10 сентября 2023 г. 06:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi