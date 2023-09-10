Белый дом: Новое партнерство США и Вьетнама будет включать элементы в сфере безопасности

Власти США и Вьетнама объявят о подписании соглашения о двустороннем "стратегическом партнерстве", которое, в частности, будет касаться сферы безопасности.

Власти США и Вьетнама объявят о подписании соглашения о двустороннем "стратегическом партнерстве", которое, в частности, будет касаться сферы безопасности.

Как передает Report , об этом сообщил на брифинге для журналистов первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.

"Когда мы приедем, президент США Джо Байден примет участие в двусторонней встрече с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. Они объявят о новом всеобъемлющем стратегическом партнерстве между США и Вьетнамом. Это высший уровень международного партнерства для Вьетнама", - отметил Файнер.

На вопрос журналиста о том, будет ли это партнерство включать "элемент в сфере безопасности", Файнер ответил: "Трудно представить, чтобы отношения, являющиеся всеобъемлющими и стратегическими, не включали аспекта в сфере безопасности. Так что да, в этом партнерстве будет аспект, касающийся безопасности. Мне нечего объявить относительно продажи каких-либо вооружений или чего-то подобного".