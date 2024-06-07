Белый дом не видит угрозы в визите российских кораблей в порт Гаваны

США следят за ситуацией вокруг визита группы кораблей Военно-морского флота (ВМФ) РФ в порт Гаваны.
Как передает Report, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CNN.
"Будем внимательно за этим следить. Но мы не ожидаем какой-либо серьезной угрозы национальной безопасности в результате этих учений", - сказал он.
До этого в МИД Кубы информировали, что группа кораблей ВМФ РФ прибудет с официальным визитом в порт Гаваны 12 июня. Там отметили, что речь идет о фрегате "Адмирал Горшков", атомной подводной лодке "Казань", танкере "Академик Пашин" и спасательном буксире "Николай Чикер". В заявлении подчеркивалось, что "ни один из кораблей не несет ядерного оружия", а потому их стоянка "не представляет угрозы для региона".
Агентство Reuters в среду сообщало об ожидаемом прибытии российских кораблей в Карибский бассейн для проведения военно-морских учений. Отмечалось, что корабли российского ВМФ могут зайти в порты Венесуэлы и Кубы. СМИ утверждало, что этим Россия хочет продемонстрировать Соединенным Штатам, что она "все еще является мировой державой", а учения будут ответом на поддержку Украины.