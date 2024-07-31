О нас

Белый дом не считает неизбежной войну Израиля с "Хезболлах"

Белый дом не считает неизбежной войну Израиля с "Хезболлах" Соединенные Штаты по-прежнему не считают неизбежными полномасштабные боевые действия между Израилем и движением "Хезболлах", несмотря на резкое обострение ситуации на границе еврейского государства и Ливана.
Другие страны
31 июля 2024 г. 03:22
Белый дом не считает неизбежной войну Израиля с Хезболлах

Соединенные Штаты по-прежнему не считают неизбежными полномасштабные боевые действия между Израилем и движением "Хезболлах", несмотря на резкое обострение ситуации на границе еврейского государства и Ливана.

Как передает Report, об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы не считаем, что полномасштабная война является неизбежной. Мы в это не верим. И мы считаем, что этого все еще можно избежать", - сказала официальный представитель президента США.

Вечером 27 июля израильская армия сообщила об очередном массированном обстреле севера страны с ливанской территории. Одна из ракет разорвалась на футбольной площадке в населенном пункте Мадждаль-Шамс, в результате 12 детей погибли, еще около 30 человек получили ранения.

Власти Израиля возложили ответственность за случившееся на Ливан и "Хезболлах", пообещав жесткий ответ. Движение свою причастность к инциденту отрицает.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ İsrail və “Hizbullah” arasında genişmiqyaslı döyüşlərin olacağına inanmır

Другие новости из категории

В Париже обокрали пятерых участников Олимпиады
В Париже обокрали пятерых участников Олимпиады
31 июля 2024 г. 03:37
Подоляк: Украина готова к переговорам с РФ на правовых условиях
Подоляк: Украина готова к переговорам с РФ на правовых условиях
31 июля 2024 г. 02:51
Рекордсмен мира по прыжкам с шестом отказался жить в Олимпийской деревне в Париже
Рекордсмен мира по прыжкам с шестом отказался жить в Олимпийской деревне в Париже
31 июля 2024 г. 02:15
Захарова о церемонии открытия парижской Олимпиады: Макрон забыл историю Франции
Захарова о церемонии открытия парижской Олимпиады: Макрон забыл историю Франции
30 июля 2024 г. 23:49
На парижской Олимпиаде растет число случаев заражения коронавирусом
На парижской Олимпиаде растет число случаев заражения коронавирусом
30 июля 2024 г. 22:51
На севере ФРГ обрушилась крыша магазина, пострадали свыше десятка человек
На севере ФРГ обрушилась крыша магазина, пострадали свыше десятка человек
30 июля 2024 г. 22:40
Министр обороны Израиля заявил, что Хезболлах перешло красную линию
Министр обороны Израиля заявил, что "Хезболлах" "перешло красную линию"
30 июля 2024 г. 21:48
В Париже за драку с полицейскими задержали главного тренера сборной Франции по гребле
В Париже за драку с полицейскими задержали главного тренера сборной Франции по гребле
30 июля 2024 г. 21:34
В Венесуэле в ходе беспорядков задержали почти 750 человек
В Венесуэле в ходе беспорядков задержали почти 750 человек
30 июля 2024 г. 21:30
Совбез ООН одобрил отмену оружейного эмбарго в отношении ЦАР
Совбез ООН одобрил отмену оружейного эмбарго в отношении ЦАР
30 июля 2024 г. 21:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi