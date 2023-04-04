Белый дом не подтвердил сбор аэростатом КНР данных с военных объектов

Белый дом не подтвердил информацию о том, что сбитый у побережья Южной Каролины 4 февраля китайский аэростат собирал данные с военных объектов США.

Белый дом не подтвердил информацию о том, что сбитый у побережья Южной Каролины 4 февраля китайский аэростат собирал данные с военных объектов США.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Я не могу подтвердить эти сведения", - сказал на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, отвечая на просьбу журналиста подтвердить сведения о том, что аэростат "перехватывал сигналы секретных военных объектов".

Чиновник не дал прямого ответа на вопрос, мог ли воздушный шар получить доступ к американской военной интернет-системе Siprnet. "Очевидно, что это была платформа для сбора данных, именно поэтому мы приняли меры. Понимая, что объект близок к тому, чтобы зайти в воздушное пространство Соединенных Штатов, мы осуществили необходимые действия, чтобы ограничить его возможность получить новые и особенно ценные данные", - указал он, отметив, что Вашингтон принял меры еще до того, как объект вошел в пределы воздушного пространства США.

По словам Кирби, США "максимально использовали" китайский аэростат с точки зрения его изучения. "У нас было несколько дней, в течение которых он летал над континентальной частью США, чтобы изучить, проанализировать и собрать сведения о нем. Мы добыли довольно полезную информацию таким образом", - подчеркнул представитель Белого дома.