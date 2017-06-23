Белый дом не исключает возможность встречи Путина и Трампа в июле

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ В Белом доме не исключают возможность встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в июле на саммите G7.

Как передает Report, со ссылкой на Reuters, об этом сообщил на брифинге представитель Белого дома Шон Спайсер.

«В той мере, в какой мы можем работать с Россией по решению проблем, мы бы хотели сделать это, если увидим желание и волю», — сказал он.

При этом Спайсер подчеркнул, что Вашингтон желает сотрудничать с Москвой в тех сферах, где это возможно.

Саммит G20 состоится в Гамбурге 7-8 июля.