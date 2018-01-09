Белый дом назвал участие КНДР в Олимпиаде прекращением изоляции Пхеньяна

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Участие КНДР в зимней Олимпиаде-2018 станет возможностью для Пхеньяна увидеть "ценность прекращения своей международной изоляции".

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости представитель Совета по национальной безопасности Белого дома.

Ранее телеканал YTN сообщил, что КНДР и Южная Корея договорились об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане. По его данным, договоренность достигнута во вторник на встрече высокопоставленных представителей двух корейских государств. По итогам встречи принято совместное заявление для печати.