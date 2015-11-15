Белый дом назвал тему разговора Путина и Обамы

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Президенты России Владимир Путин и США Барк Обама во время разговора на полях саммита G20 в Анталье обсуждали усилия по разрешению конфликта в Сирии. Об этом сообщили в Белом доме, передает Lenta.Ru со ссылкой на Reuters.

Кроме того, была затронута тема терактов в Париже и консолидации усилий по борьбе с «ИГИЛ». Также президент США принес Путину соболезнования в связи с гибелью лайнера «Когалымавиа» в Египте.

В Белом доме отметили, что разговор Путина и Обамы получился конструктивным. Беседа двух политиков продолжалась около 30 минут.Liderlər arasında görüş ABŞ, Rusiya və başqa ölkələrin Suriyada vətəndaş müharibəsinin sona çatdırılması üçün yeni diplomatik səyləri müzakirə etdiyi vaxt baş tutub.