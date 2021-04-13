Белый дом назвал сроки вывода американских войск из Афганистана

Президент США Джо Байден решил вывести войска из Афганистана до 11 сентября, не уложившись в согласованный предыдущей администрацией срок 1 мая.

Президент США Джо Байден решил вывести войска из Афганистана до 11 сентября, не уложившись в согласованный предыдущей администрацией срок до 1 мая.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

"Мы начнем выводить оставшиеся войска упорядоченным образом до 1 мая и планируем вывести все войска из страны перед годовщиной (терактов) 11 сентября", - сказал представитель администрации.

По его словам, 11 сентября - крайний срок, но возможно, что войска будут выведены "за значительное время до этого".

"Мы привержены полномасштабному общению с правительством Афганистана, привержены поддержке афганского народа... будем поддерживать дипломатический процесс", - сказал представитель администрации.