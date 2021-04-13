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Белый дом назвал сроки вывода американских войск из Афганистана

Белый дом назвал сроки вывода американских войск из Афганистана Президент США Джо Байден решил вывести войска из Афганистана до 11 сентября, не уложившись в согласованный предыдущей администрацией срок 1 мая.
Другие страны
13 апреля 2021 г. 20:53
Белый дом назвал сроки вывода американских войск из Афганистана

Президент США Джо Байден решил вывести войска из Афганистана до 11 сентября, не уложившись в согласованный предыдущей администрацией срок до 1 мая.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

"Мы начнем выводить оставшиеся войска упорядоченным образом до 1 мая и планируем вывести все войска из страны перед годовщиной (терактов) 11 сентября", - сказал представитель администрации.

По его словам, 11 сентября - крайний срок, но возможно, что войска будут выведены "за значительное время до этого".

"Мы привержены полномасштабному общению с правительством Афганистана, привержены поддержке афганского народа... будем поддерживать дипломатический процесс", - сказал представитель администрации.

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