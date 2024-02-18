Белый дом назвал потерю Авдеевки результатом бездействия Конгресса

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским обсудил отступление украинских войск из Авдеевки, которое стало "результатом бездействия Конгресса США".

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским обсудил отступление украинских войск из Авдеевки, которое стало "результатом бездействия Конгресса США".

Как передает Report, об этом сообщается в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

"Сегодня утром украинские военные были вынуждены отступить из Авдеевки после того, как из-за бездействия Конгресса украинским солдатам пришлось ограничить запасы боеприпасов", - указано в заявлении. Белый дом назвал взятие Авдеевки ВС РФ "первыми заметными успехами России за последние месяцы". В связи с этим Байден вновь заявил о необходимости как можно скорее утвердить дополнительное финансирование для пополнения запасов украинских войск.

Американский лидер также заверил Зеленского в сильной двухпартийной поддержке Украины властями США и утверждал, что Вашингтон "навяжет России издержки, чтобы заставить ответить за ее действия".

В ночь на субботу подразделения ВСУ вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции, о чем сообщил командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, назвав это единственным правильным решением.