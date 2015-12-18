Белый дом назвал "нонсенсом" предположение об атаке Турции на Су-24 в угоду США

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Официальный представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что администрация США считает «нонсенсом» предположения о том, что Турция могла сбить российский военный самолет в угоду США, передает Report со ссылкой на РИА «Новости».

Его попросили прокомментировать предположения о том, что Турция могла сбить российский истребитель, желая угодить США. «Это нонсенс», — ответил Эрнест.

Он вновь сообщил, что США поддерживают право Турции на защиту своего воздушного пространства, а также призвал Москву и Анкару к деэскалации ситуации.

Ранее в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин не исключил, что «кто-то в турецком руководстве хотел лизнуть американцев в одно место», сбив российский самолет Су-24.