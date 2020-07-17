О нас
Report Georgia

Белый дом назвал 18 штатов, находящихся в "красной зоне" из-за COVID-19

Белый дом назвал 18 штатов, находящихся в "красной зоне" из-за COVID-19 Документ был подготовлен для Целевой группы Белого дома по коронавирусу и был распространен среди членов правительства
Другие страны
17 июля 2020 г. 16:11
Белый дом назвал 18 штатов, находящихся в красной зоне из-за COVID-19

Издание Daily Beast сообщает о секретном документе Белого дома, в котором правительство США информирует о 18 штатах, находящихся в "красной зоне" из-за темпов распространения коронавируса, и призывает их вернуться к более строгим ограничениям.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новсти. 

Издание сообщает, что документ Белого дома был получен американской журналистской организацией "Центр за целостность общества" (Center for Public Integrity (CPI). Сообщается, что документ был подготовлен для Целевой группы Белого дома по коронавирусу и был распространен среди членов правительства.

Однако, как отмечают журналисты, "по неизвестным причинам" документ не был опубликован публично, и его содержание осталось неизвестным для общественности.

Сообщается, что 18 штатов вошли в "красную зону" по распространению коронавируса, так как на прошлой неделе там было зафиксировано более 100 новых случаев на 100 тысяч человек. В список вошли Калифорния, Флорида, Алабама, Арканзас, Аризона, Джорджия, Айдахо, Айова, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Северная Каролина, Невада, Оклахома, Южная Каролина, Теннесси, Техас и Юта.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 3 576 430 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 138 тысяч человек.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Мумбаи при обрушении здания погибли 10 человек
В Мумбаи при обрушении здания погибли 10 человек
17 июля 2020 г. 16:56
Внучка королевы Великобритании тайно вышла замуж
Внучка королевы Великобритании тайно вышла замуж
17 июля 2020 г. 16:51
Украина призвала Россию признать свою ответственность в деле MH17
Украина призвала Россию признать свою ответственность в деле MH17
17 июля 2020 г. 14:52
В России за сутки выявили 6 406 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 6 406 новых случаев коронавируса
17 июля 2020 г. 11:42
В США за сутки COVID-19 заразились рекордные 75 тыс. человек
В США за сутки COVID-19 заразились рекордные 75 тыс. человек
17 июля 2020 г. 11:32
Лидеры ЕС на первом очном саммите будут делить 1,8 трлн евро семилетнего евробюджета
Лидеры ЕС на первом очном саммите будут делить 1,8 трлн евро семилетнего евробюджета
17 июля 2020 г. 11:28
Мощное цунами угрожает Папуа-Новой Гвинее
Мощное цунами угрожает Папуа-Новой Гвинее
17 июля 2020 г. 09:51
ВОЗ назвала число больных коронавирусом в мире
ВОЗ назвала число больных коронавирусом в мире
17 июля 2020 г. 09:29
В Бразилии число зараженных коронавирусом превысило 2 млн человек
В Бразилии число зараженных коронавирусом превысило 2 млн человек
17 июля 2020 г. 04:16
В Испании уничтожат почти сто тысяч норок из-за заражения СOVID-19
В Испании уничтожат почти сто тысяч норок из-за заражения СOVID-19
16 июля 2020 г. 19:45

Последние новости

17:30
Михайлов: Все страны ОДКБ понимают, что Армения намеренно вызвала эту провокацию Нагорно-карабахский конфликт
17:27
В четырех районах Баку отключат воду Инфраструктура
16:56
В Мумбаи при обрушении здания погибли 10 человек Другие страны
16:51
Внучка королевы Великобритании тайно вышла замуж Другие страны
16:15
Азербайджанская молодежь сделала мировым трендом хэштеги #KarabakhisAzerbaijan, #StopArmenianAgression Диаспора
16:11
Белый дом назвал 18 штатов, находящихся в "красной зоне" из-за COVID-19 Другие страны
15:57
ФотоРашад Садыгов назначен главным тренером клуба "Зиря" Футбол
15:53
Как Турция привлекает туристов в условиях пандемии? Туризм
15:40
Содокладчики ПАСЕ выступили с заявлением в связи с военной провокацией Армении Нагорно-карабахский конфликт
15:29
Госслужба по мобилизации: Зарегистрировано около 8 500 добровольцев Армия
14:58
Экс-участники Beatles записали новую совместную песню Искусство
14:58
ГЭЦ: В экзаменах 23-24 июля примут участие около 60 тыс. человек Наука и образование
14:52
Украина призвала Россию признать свою ответственность в деле MH17 Другие страны
14:47
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Экология
14:43
TAP будет готов к операциям осенью Энергетика
Вся новостная лента