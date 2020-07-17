Белый дом назвал 18 штатов, находящихся в "красной зоне" из-за COVID-19

Документ был подготовлен для Целевой группы Белого дома по коронавирусу и был распространен среди членов правительства

Издание Daily Beast сообщает о секретном документе Белого дома, в котором правительство США информирует о 18 штатах, находящихся в "красной зоне" из-за темпов распространения коронавируса, и призывает их вернуться к более строгим ограничениям.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новсти.

Издание сообщает, что документ Белого дома был получен американской журналистской организацией "Центр за целостность общества" (Center for Public Integrity (CPI). Сообщается, что документ был подготовлен для Целевой группы Белого дома по коронавирусу и был распространен среди членов правительства.

Однако, как отмечают журналисты, "по неизвестным причинам" документ не был опубликован публично, и его содержание осталось неизвестным для общественности.

Сообщается, что 18 штатов вошли в "красную зону" по распространению коронавируса, так как на прошлой неделе там было зафиксировано более 100 новых случаев на 100 тысяч человек. В список вошли Калифорния, Флорида, Алабама, Арканзас, Аризона, Джорджия, Айдахо, Айова, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Северная Каролина, Невада, Оклахома, Южная Каролина, Теннесси, Техас и Юта.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 3 576 430 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 138 тысяч человек.