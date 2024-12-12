Белый дом надеется на достижение сделки по Газе в декабре

Администрация США надеется достичь в декабре соглашения по прекращению огня в секторе Газа и освобождению удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников.

Администрация США надеется достичь в декабре соглашения по прекращению огня в секторе Газа и освобождению удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников.

Как передает Report, об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на пресс-конференции в Тель-Авиве.

Он отверг предположения о том, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху ждет инаугурации избранного президента Дональда Трампа 20 января 2025 года, прежде чем согласиться на сделку.

"Нет, у меня нет такого ощущения. Мне скорее кажется, что премьер-министр готов к сделке, - отметил Салливан по итогам консультаций с израильскими властями. - Моя цель будет заключаться в том, чтобы поставить нас в такое положение, чтобы мы смогли заключить данную сделку в этом месяце. Я не могу давать вам никаких обещаний или прогнозов, но меня бы здесь сегодня не было, если бы я думал, что все это просто подождет до 20 января".

По словам советника американского лидера, Израиль дал понять, что готов к соглашению, и ХАМАС демонстрирует желание достичь договоренностей.

"Этого может не произойти, но я верю, что это случится при наличии политической воли с обеих сторон... Позиция ХАМАС на переговорах изменилась после заключения соглашения о прекращении огня в Ливане. С этого момента переговоры стали носить другой характер, и мы считаем, что это дает нам возможность завершить их", - добавил Салливан.