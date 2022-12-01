Белый дом надеется, что Конгресс выделит еще $37,7 млрд на поддержку Киева

Белый дом надеется, что Конгресс США согласится выделить американской администрации еще 37,7 млрд долларов на поддержку Украины.
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Ранее администрация США направила Конгрессу бюджетный запрос, в котором, в частности, попросила предоставить ей еще 37,7 млрд долларов на оказание различной помощи Киеву.
Как пояснил Кирби, 21 млрд из этой суммы планируется выделить на помощь в сфере безопасности или на пополнение запасов Пентагона в связи с поставками вооружений Украине.
"Большая часть средств также пойдет на экономическую помощь, помощь правительству, а также на гуманитарную помощь", - добавил представитель Белого дома.