Белый дом надеется, что Конгресс выделит еще $37,7 млрд на поддержку Киева

Белый дом надеется, что Конгресс США согласится выделить американской администрации еще 37,7 млрд долларов на поддержку Украины.

Белый дом надеется, что Конгресс США согласится выделить американской администрации еще 37,7 млрд долларов на поддержку Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Ранее администрация США направила Конгрессу бюджетный запрос, в котором, в частности, попросила предоставить ей еще 37,7 млрд долларов на оказание различной помощи Киеву.

Как пояснил Кирби, 21 млрд из этой суммы планируется выделить на помощь в сфере безопасности или на пополнение запасов Пентагона в связи с поставками вооружений Украине.

"Большая часть средств также пойдет на экономическую помощь, помощь правительству, а также на гуманитарную помощь", - добавил представитель Белого дома.