Белый дом начал расследовать утечку данных разведки о России и талибах

Уже были допрошены некоторые сотрудники, которые имеют доступ к развединформации. В результате круг подозреваемых сузился до 10 человек

Белый дом начал внутреннее расследование с целью найти организаторов утечки данных разведки о предполагаемом сотрудничестве России с радикальным движением "Талибан".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщила газета Politico.

По ее данным, уже были допрошены некоторые сотрудники, которые имеют доступ к развединформации. В результате круг подозреваемых сузился до 10 человек.

26 июня газета The New York Times выступила с утверждением, что некое подразделение российской военной разведки побуждало боевиков радикального движения "Талибан" совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Издание уверяет, что такие выводы американских спецслужб были представлены президенту США Дональду Трампу "несколько месяцев назад", а Совет национальной безопасности Белого дома обсуждал этот вопрос в конце марта.

Президент, представляющий Республиканскую партию США, 28 июня написал в Twitter, что американская разведка признала недостоверной информацию о приписываемых России попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих. Трамп предположил, что газета The New York Times могла устроить "еще одну сфабрикованную мистификацию по теме России", чтобы очернить республиканцев.