Белый дом может запросить у Конгресса $10 млрд на помощь Украине и борьбу с бедствиями

Американская администрация может в течение этой недели запросить у Конгресса дополнительные 10 млрд долларов на помощь Украине и устранение последствий стихийных бедствий в США.

Американская администрация может в течение этой недели запросить у Конгресса дополнительные 10 млрд долларов на помощь Украине и устранение последствий стихийных бедствий в США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Punchbowl News.

Источники отметили, что сроки, в которые запрос может поступить к законодателям, еще не были утверждены окончательно. Речь идет о сумме "более чем в 10 млрд долларов", уточнил один из собеседников издания. Портал отмечает, что эта просьба может спровоцировать на Капитолийском холме серьезную "политическую битву после возвращения законодателей с каникул".

В конце мая газета Politico сообщила, что утвержденная ранее Конгрессом сумма в 48 млрд долларов на помощь Украине может иссякнуть к концу этого лета. Ранее в мае издание проинформировало о том, что от этой суммы осталось порядка 6 млрд долларов. Позднее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Пентагон по ошибке завысил стоимость направленной Украине техники примерно на 3 млрд долларов, это даст Вашингтону осуществить дополнительные поставки Киеву.