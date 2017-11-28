Белый дом может запретить всем сотрудникам пользоваться личными мобильными телефонами

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Белый дом может запретить всем сотрудникам использовать во время рабочего дня личные мобильные телефоны.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на ряд чиновников.

Отмечается, что данное решение связано не с утечками информации в СМИ из администрации, а с вопросами кибербезопасности.

В частности, один из собеседников отметил, что в течение рабочего времени слишком много личных мобильных устройств подключены к беспроводной сети Белого дома, при этом используемые гаджеты якобы плохо защищены, по сравнению с теми, которые предоставляет сотрудникам правительство.

Уточняется, что решение о запрете личных мобильных устройств пока не было утверждено.