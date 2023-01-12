Белый дом: Минюст США изучает найденные у Джо Байдена секретные документы

Министерство юстиции США изучает найденные у американского лидера Джо Байдена секретные документы,

Министерство юстиции США изучает найденные у американского лидера Джо Байдена секретные документы.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, американский лидер серьезно относится к истории с обнаружением в его бывшем офисе в аналитическом центре в Вашингтоне секретных документов. "Обнаружение каких-либо записей стало для него сюрпризом. Он не знает, что в них", - сказала она.

Жан-Пьер добавила, что с момента обнаружения документов до появления информации о случившемся прошло два месяца. По ее мнению, Белый дом правильно ведет себя в сложившейся ситуации. Она сообщила, что адвокаты главы Соединенных Штатов немедленно сдали документы в архив. "Как он (Байден - ред.) сказал, его команда полностью сотрудничает в рамках изучения случившегося", - подчеркнула она.