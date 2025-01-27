О нас

Белый дом: Колумбия согласилась принимать мигрантов из США

Белый дом: Колумбия согласилась принимать мигрантов из США Правительство Колумбии согласилось на все выдвинутые президентом США Дональдом Трампом условия по безоговорочному приему депортируемых американской стороной мигрантов.
Другие страны
27 января 2025 г. 08:38
Белый дом: Колумбия согласилась принимать мигрантов из США

Правительство Колумбии согласилось на все выдвинутые президентом США Дональдом Трампом условия по безоговорочному приему депортируемых американской стороной мигрантов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил Белый дом.

"Правительство Колумбии согласилось на все условия президента Трампа, включая неограниченный прием всех нелегальных мигрантов из Колумбии, репатриируемых из США, в том числе на американских военных самолетах, без ограничений и задержек", - сказано в документе.

В то же время визовые ограничения в отношении чиновников и усиленный пограничный контроль граждан Колумбии и грузов из этой страны сохранятся, пока страна не примет первую группу репатриируемых мигрантов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Colombia agrees to accept migrants from US, tariffs, some sanctions lifted — White House
Версия на азербайджанском языке Ağ Ev: Kolumbiya ABŞ-dən miqrantları qəbul etməyə razıdır

Самое читаемое

Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
20 января 2025 г. 16:34
Генпрокурор: Судебное разбирательство по делу армянских сепаратистов ведется в соответствии с законами и конвенциями
Генпрокурор: Судебное разбирательство по делу армянских сепаратистов ведется в соответствии с законами и конвенциями
20 января 2025 г. 12:17
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение
20 января 2025 г. 09:39
Сегодня жители Земли смогут наблюдать парад планет
Сегодня жители Земли смогут наблюдать парад планет
21 января 2025 г. 14:28
Выявлено искусственное завышение себестоимости пассажироперевозок в бакинском метро
Выявлено искусственное завышение себестоимости пассажироперевозок в бакинском метро
24 января 2025 г. 18:32
Кямран Алиев: Обсуждаются результаты расследования причин авиакатастрофы самолета AZAL под Актау
Кямран Алиев: Обсуждаются результаты расследования причин авиакатастрофы самолета AZAL под Актау
20 января 2025 г. 11:38
Трамп намерен добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть
Трамп намерен добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть
23 января 2025 г. 20:22
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
23 января 2025 г. 13:48
Посол Таджикистана: В 2025 году впервые в истории пройдет совместное мероприятие высокого уровня по взаимодействию СНГ и ООН
Посол Таджикистана: В 2025 году впервые в истории пройдет совместное мероприятие высокого уровня по взаимодействию СНГ и ООН
23 января 2025 г. 11:52
Завтра в Азербайджане скорость ветра будет достигать 28 м/с
Завтра в Азербайджане скорость ветра будет достигать 28 м/с
22 января 2025 г. 15:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi