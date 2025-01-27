Белый дом: Колумбия согласилась принимать мигрантов из США

Правительство Колумбии согласилось на все выдвинутые президентом США Дональдом Трампом условия по безоговорочному приему депортируемых американской стороной мигрантов.

Правительство Колумбии согласилось на все выдвинутые президентом США Дональдом Трампом условия по безоговорочному приему депортируемых американской стороной мигрантов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил Белый дом.

"Правительство Колумбии согласилось на все условия президента Трампа, включая неограниченный прием всех нелегальных мигрантов из Колумбии, репатриируемых из США, в том числе на американских военных самолетах, без ограничений и задержек", - сказано в документе.

В то же время визовые ограничения в отношении чиновников и усиленный пограничный контроль граждан Колумбии и грузов из этой страны сохранятся, пока страна не примет первую группу репатриируемых мигрантов.