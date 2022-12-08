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Белый дом: Китай заинтересован в стабилизации отношений с США

Белый дом: Китай заинтересован в стабилизации отношений с США Китай в настоящий момент заинтересован в стабилизации отношений с США, и в ближайшие несколько месяцев следует ожидать активизации дипломатического взаимодействия между Пекином и Вашингтоном.
Другие страны
8 декабря 2022 г. 23:54
Белый дом: Китай заинтересован в стабилизации отношений с США

Китай в настоящий момент заинтересован в стабилизации отношений с США, и в ближайшие несколько месяцев следует ожидать активизации дипломатического взаимодействия между Пекином и Вашингтоном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл.

По его словам, переговоры между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином на острове Бали продемонстрировали, что по меньшей мере в краткосрочной перспективе и, вероятно, на начальном отрезке среднесрочной перспективы Пекин тоже заинтересован в стабилизации отношений между США и Китаем.

При этом, по утверждению Кэмпбелла, заинтересованность Китая в стабилизации отношений объясняется на данном этапе, в том числе трудностями на внешнеполитической арене, с которыми столкнулся Пекин, а также огромными проблемами внутри страны, такими как замедление роста китайской экономики и серьезная неопределенность относительно коронавируса.

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