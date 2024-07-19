Белый дом изучает влияние глобального технического сбоя на работу

Белый дом оценивает проблему и влияние глобального технического сбоя, который ранее был вызван американским поставщиком кибербезопасности CrowdStrike.

Белый дом оценивает проблему и влияние глобального технического сбоя, который ранее был вызван американским поставщиком кибербезопасности CrowdStrike.

Как передает Report, об этом заявил телеканалу CNN представитель Совета нацбезопасности Белого дома.

"Мы знаем об инциденте и изучаем проблему и ее последствия", - заявил он телеканалу.

Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.