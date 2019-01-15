Белый дом: Иванка Трамп не является претендентом на пост президента ВБ

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Дочь и советник американского президента Иванка Трамп не рассматривается в качестве возможного претендента на пост президента Всемирного банка.

Как передаёт Report со ссылкой на «Известия», об этом сообщила заместитель директора по коммуникациям Белого дома Джессика Дитто.

«Сообщения о рассмотрении её кандидатуры не соответствуют действительности», – цитирует слова Дитто издание Politico.

При этом она пояснила, что министр финансов США Стивен Мнучин и и.о. главы аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэни обратились к Иванке с просьбой о помощи в подборе кандидата, так как она тесно работала с руководством Всемирного банка в последние два года.

Напомним, что 11 января газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Иванка Трамп является претендентом на должность президента Всемирного банка.