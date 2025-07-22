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Белый дом исключил WSJ из пресс-пула Трампа на время поездки в Шотландию

Белый дом исключил WSJ из пресс-пула Трампа на время поездки в Шотландию Администрация США исключила журналистов газеты Wall Street Journal (WSJ) из сформированного для поездки в Шотландию президентского пресс-пула.
Другие страны
22 июля 2025 г. 03:59
Белый дом исключил WSJ из пресс-пула Трампа на время поездки в Шотландию

Администрация США исключила журналистов газеты Wall Street Journal (WSJ) из сформированного для поездки в Шотландию президентского пресс-пула.

Как передает Report, эту информацию газете Politico подтвердила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Из-за ложных и клеветнических действий Wall Street Journal их не будет в числе 13 СМИ, которые будут присутствовать на борту президентского самолета", - привело издание ее письменное заявление.

Поездка президента США Дональда Трампа в Шотландию запланирована на 25-29 июля.

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