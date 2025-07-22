Белый дом исключил WSJ из пресс-пула Трампа на время поездки в Шотландию

Администрация США исключила журналистов газеты Wall Street Journal (WSJ) из сформированного для поездки в Шотландию президентского пресс-пула.
Как передает Report, эту информацию газете Politico подтвердила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
"Из-за ложных и клеветнических действий Wall Street Journal их не будет в числе 13 СМИ, которые будут присутствовать на борту президентского самолета", - привело издание ее письменное заявление.
Поездка президента США Дональда Трампа в Шотландию запланирована на 25-29 июля.