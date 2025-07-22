Белый дом исключил WSJ из пресс-пула Трампа на время поездки в Шотландию

Белый дом исключил WSJ из пресс-пула Трампа на время поездки в Шотландию

Администрация США исключила журналистов газеты Wall Street Journal (WSJ) из сформированного для поездки в Шотландию президентского пресс-пула.

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