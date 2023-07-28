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Белый дом исключил возможность помилования Байденом сына

Белый дом исключил возможность помилования Байденом сына Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила об отсутствии вероятности того, что президент США Джо Байден может помиловать своего сына Хантера Байдена.
Другие страны
28 июля 2023 г. 04:19
Белый дом исключил возможность помилования Байденом сына

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила об отсутствии вероятности того, что президент США Джо Байден может помиловать своего сына Хантера Байдена.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Нет", - ответила Жан-Пьер, когда на регулярном брифинге для журналистов ее спросили, есть ли шансы на то, что глава государства в итоге помилует сына. Обсуждать эту тему подробнее она отказалась.

Ранее пресс-секретарь отметила, что Белый дом считает ситуацию вокруг сделки Хантера Байдена со следствием "частным делом". Жан-Пьер также сказала, что администрация Байдена дает министерству юстиции "право быть независимым и уважает верховенство закона", добавив, что президент и его супруга поддерживают сына в стремлении наладить свою жизнь.

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Версия на азербайджанском языке Ağ Ev: Bayden cinayətdə təqsirli bilinəcəyi təqdirdə oğlunu əfv etməyəcək

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