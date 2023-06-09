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Белый дом: Иран помогает РФ построить завод по производству Шахедов

Белый дом: Иран помогает РФ построить завод по производству Шахедов Иран предоставляет России материалы, которые необходимы для строительства завода по производству дронов-камикадзе "Шахед".
Другие страны
9 июня 2023 г. 21:58
Белый дом: Иран помогает РФ построить завод по производству Шахедов

Иран предоставляет России материалы, которые необходимы для строительства завода по производству дронов-камикадзе "Шахед".

Как передает Report, об этом заявил координатор Совета по нацбезопасности США при Белом доме Джон Кирби.

"В последние недели Россия использовала иранские БПЛА для нанесения ударов по Киеву и терроризирования украинского населения. Военное партнерство России и Ирана, похоже, углубляется. Мы также обеспокоены тем, что Россия работает с Ираном над производством иранских БПЛА на территории России", - заявил Кирби.

По его словам, у США есть информация о доставках из Ирана в Россию оборудования для строительства завода по производству БПЛА. Он может быть введен в эксплуатацию уже до конца следующего года.

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