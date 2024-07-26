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Белый дом: Иран финансирует некоторые протесты в США

Белый дом: Иран финансирует некоторые протесты в США Вашингтонская администрация считает, что власти Ирана финансируют некоторые из акций протеста в США.
Другие страны
26 июля 2024 г. 01:42
Белый дом: Иран финансирует некоторые протесты в США
Джон Кирби

Вашингтонская администрация считает, что власти Ирана финансируют некоторые из акций протеста в США.

Как передает Report, об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

По его словам, власти США знают, что "Иран финансирует и поощряет некоторые из акций протеста в США".

"Некоторые из них. Мы не считаем, что все акции протеста на ежедневной основе полностью финансирует Иран. Многие американцы естественным образом обеспокоены происходящим на Ближнем Востоке. Многие протесты проводят из-за этого", - сказал сотрудник СНБ.

"Мы знаем, что Иран, конечно, пытается вмешиваться. Они пытаются посеять раздор. Они, безусловно, сделали вклад в финансирование некоторых протестов. Но, думаю, говорить это обо всех протестах неправильно. Большая часть протестов в США проходит мирно. Большая часть проводится естественным образом. В них участвуют люди, у которых есть реальная озабоченность", - добавил Кирби.

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Версия на азербайджанском языке Ağ Ev: İran ABŞ-dakı bəzi etirazları maliyyələşdirir

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