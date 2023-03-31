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Белый дом: Индия не является союзником США

Белый дом: Индия не является союзником США Индия не является союзником США и никогда им не станет, но страны будут тесно сотрудничать.
Другие страны
31 марта 2023 г. 00:16
Белый дом: Индия не является союзником США

Индия не является союзником США и никогда им не станет, но страны будут тесно сотрудничать.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Курт Кэмпбелл, выступая в вашингтонском Центре новой американской безопасности.

"Индия - это великая держава. Индия не является союзником США и никогда не будет союзником США. Но это не значит, что мы не будем тесными партнерами и разделять многие вещи. Именно так нам следует понимать роль, которую Индия будет играть на мировой арене как великая держава", - сказал он.

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