Белый дом: Индия не является союзником США

Индия не является союзником США и никогда им не станет, но страны будут тесно сотрудничать.

Индия не является союзником США и никогда им не станет, но страны будут тесно сотрудничать.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Курт Кэмпбелл, выступая в вашингтонском Центре новой американской безопасности.

"Индия - это великая держава. Индия не является союзником США и никогда не будет союзником США. Но это не значит, что мы не будем тесными партнерами и разделять многие вещи. Именно так нам следует понимать роль, которую Индия будет играть на мировой арене как великая держава", - сказал он.