Белый дом: Экономика США начинает приходить в норму после рекордной инфляции

"Раскаленная докрасна" ростом цен экономика США вследствие рекордных показателей инфляции в стране постепенно "начинает остывать", появляются признаки нормализации ситуации.

"Раскаленная докрасна" ростом цен экономика США вследствие рекордных показателей инфляции в стране постепенно "начинает остывать", появляются признаки нормализации ситуации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила председатель Совета экономических консультантов при Белом доме Сесилия Роуз.

По ее словам, США с точки зрения экономики находятся в лучшем положении, чем большинство других стран.

В качестве примера подобных признаков она указала на несколько улучшившуюся ситуацию с безработицей и ценами на жилье в стране. При этом Роуз добавила, что многие из предпринимаемых Вашингтоном мер начнут влиять на положение экономики лишь в следующем году.