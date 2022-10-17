Белый дом: Экономика США начинает приходить в норму после рекордной инфляции

"Раскаленная докрасна" ростом цен экономика США вследствие рекордных показателей инфляции в стране постепенно "начинает остывать", появляются признаки нормализации ситуации.
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По ее словам, США с точки зрения экономики находятся в лучшем положении, чем большинство других стран.
В качестве примера подобных признаков она указала на несколько улучшившуюся ситуацию с безработицей и ценами на жилье в стране. При этом Роуз добавила, что многие из предпринимаемых Вашингтоном мер начнут влиять на положение экономики лишь в следующем году.