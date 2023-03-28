Белый дом: Дефолт в США принесет огромную победу Китаю

Возможный дефолт в США, который может быть вызван отказом Конгресса повысить потолок государственного долга, "принесет огромную победу Китаю".

Возможный дефолт в США, который может быть вызван отказом Конгресса повысить потолок государственного долга, "принесет огромную победу Китаю".

Как передает Report, такое мнение было выражено в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Она прокомментировала письмо, направленное президенту США Джо Байдену спикеру Палаты представителей Кевину Маккарти, который призвал главу государства активизировать переговоры с республиканцами об увеличении лимита заимствований.

"Согласно Конституции, Конгресс обязан решить вопрос о лимите долга, как он делал это трижды при предыдущей администрации без каких-либо условий. Лидеры бизнеса и экономисты предупреждают, что угроза дефолта ставит под угрозу средства к существованию американского малого бизнеса, пенсионеров и работающих семей, а также принесет огромную победу Китаю, а недавние события подчеркивают необходимость быстрого решения Конгрессом вопроса о лимите долга", - сказал Жан-Пьер.

"Республиканцам пора перестать играть в игры, принять чистый закон об ограничении долга и перестать угрожать нашему экономическому восстановлению", добавила она, комментируя решение республиканцев выдвинуть условия, при которых демократы согласились бы поддержать повышение потолок государственного долга, установленный в настоящее время на уровне $31,4 трлн.

По словам пресс-секретаря, Байден приветствует "консультации по финансовому будущему страны" с потолка государственного долга. Она подчеркнула, что президент опубликовал свой проект бюджета на очередной финансовый год (с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года), а республиканцы этого не сделали, несмотря на просьбу главы государства. "Все, что мы слышали от них, - это список катастрофических сокращений правоохранительных органов и охраны границ, а также предложения лишить американцев здравоохранения и поднять цены на здравоохранение и уход за детьми. Все это для оплаты их налоговых счетов. "Сверхбогатым людям и корпорациям. На самом деле их предложения вовсе не сокращают дефицит", - заключила пресс-секретарь.